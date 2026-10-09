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Как прошел федеральный этап конкурса военно-исторических диорам: география, номинации и планы на народное голосование

Как прошел федеральный этап конкурса военно-исторических диорам: география, номинации и планы на народное голосование

Когда речь заходит о сохранении исторической памяти, обычно представляешь себе серьезные конференции, архивные исследования или официальные церемонии.

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