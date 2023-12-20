Американский шпион обвинил власти США в предательстве

Гражданин США, бывший морской пехотинец, осужденный в России в 2020 году по обвинению в шпионаже, обвинил власти США в предательстве за то, что они его бросили, так и не обменяв, – сообщает в среду, 20 декабря, британская государственная теле-радиокорпорация BBC.