Начался кастинг актеров на фильм о группе "Король и Шут"

В будущем сериале он станет одним из продюсеров. И это - надежная гарантия того, что сериал о группе и ее лидере Михаиле "Горшке" Горшеневе, которого друзья называли просто Миха, получится честным, насыщенным событиями, умным и увлекательным.
В будущем сериале он станет одним из продюсеров. И это - надежная гарантия того, что сериал о группе и ее лидере Михаиле "Горшке" Горшеневе, которого друзья называли просто Миха, получится честным, насыщенным событиями, умным и увлекательным.
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