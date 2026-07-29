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Тульские новости

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В Туле предприниматель расстрелян в подъезде дома

В Туле предприниматель расстрелян в подъезде дома

По словам жителей одного из домов на улице Михеева, примерно год назад управляющая компания ООО «Апрель‑менеджмент» прекратила сотрудничество с охранной фирмой, открыла все шлагбаумы и убрала посты наблюдения вокруг подъездов.

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