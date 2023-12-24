Том Коронель: Алонсо – третий по силе гонщик Формулы 1

Том Коронель: Алонсо – третий по силе гонщик Формулы 1Aston MartinГонщик Туринга и по совместительству эксперт Формулы 1 Том Коронель выразил свое восхищение Фернандо Алонсо, отметив мотивацию 42-летнего испанского пилота Aston Martin.