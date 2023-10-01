В Новосибирске Тoyota Corolla Spacio сбила двух подростков

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Красном проспекте напротив ТРК "Ройял Парк".В Заельцовском районе Новосибирска вечером в субботу, 30 сентября под автомобиль Toyota Corolla Spacio попали два мальчика 2011 года рождения.
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