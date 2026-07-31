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Аргументы недели

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Задержанные признались в убийстве россиян в Таиланде из-за мотоцикла

Задержанные признались в убийстве россиян в Таиланде из-за мотоцикла

В Таиланде завершилась история исчезновения 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых, которая потрясла и местных жителей, и россиян.

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