Планы Безрукова изменил ураган в Москве

Режиссер представил на суд зрителей эскиз будущего спектакля «Чайка» с Анной Снаткиной в главной. Сергей Безруков Филипп Гончаров Режиссер представил на суд зрителей эскиз будущего спектакля «Чайка» с Анной Снаткиной в главной роли.
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