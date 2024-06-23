Планы Безрукова изменил ураган в Москве

Режиссер представил на суд зрителей эскиз будущего спектакля «Чайка» с Анной Снаткиной в главной. Сергей Безруков Филипп Гончаров Режиссер представил на суд зрителей эскиз будущего спектакля «Чайка» с Анной Снаткиной в главной роли.