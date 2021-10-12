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На Камчатку съехались все флаги береговых охран

На Камчатку съехались все флаги береговых охран

Арктический форум береговых охран прошел в Петропавловске-Камчатском, 12 октября сообщает пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району.

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