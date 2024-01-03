Страна и люди
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Страна и люди

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Пленный ВСУ рассказал, что вместо подкрепления «дождался» российских военных

Пленный ВСУ рассказал, что вместо подкрепления «дождался» российских военных

Взятый в плен украинский военнослужащий Евгений Кириллов рассказал, как попал на фронт. По его словам, он возвращался с работы, а на улице к нему подошли сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, местный военкомат.

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