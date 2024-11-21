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Sky News: разрешение бить Storm Shadow не делает ситуацию для Британии опасней

Sky News: разрешение бить Storm Shadow не делает ситуацию для Британии опасней

Разрешение ВСУ применять британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России не делает ситуацию для Соединенного Королевства опаснее, поскольку Лондон всегда был "на передовой конфликта".

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