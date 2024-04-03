Японского бизнесмена нашли мертвым в съемной квартире в Москве

В Москве на съемной квартире обнаружили тело 55-летнего бизнесмена из Японии. Об этом сообщает МК. К правоохранителям за помощью обратились друзья мужчины, которые не могли связаться с ним на протяжении суток.
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