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Японского бизнесмена нашли мертвым в съемной квартире в Москве

Японского бизнесмена нашли мертвым в съемной квартире в Москве

В Москве на съемной квартире обнаружили тело 55-летнего бизнесмена из Японии. Об этом сообщает МК. К правоохранителям за помощью обратились друзья мужчины, которые не могли связаться с ним на протяжении суток.

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