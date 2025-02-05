Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

909 подписчиков

Оперативниками в Северной Осетиипресечен канал поставки сильнодействующих веществ в республику

Сотрудниками ОКОН ОМВД России по Пригородному району Северной Осетии совместно с сотрудниками 2 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечен канал сбыта сильнодействующих веществ на территорию РСО – Алания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх