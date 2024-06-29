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    "Картофельная кожура богата витаминами С и В, а также минералами, такими как кальций, железо и йод. Это отличная смес...Самый вредный ово...
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Самый вредный овощ в огороде: летом мы едим его ежедневно

Самый вредный овощ в огороде: летом мы едим его ежедневно

Самый вредный овощ в огороде: летом мы едим его ежедневно Юлия ЧелкановаВсем нам знакомо, что правильное питание играет важную роль в нашем здоровье.

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Комментарии
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А
Алексей
Еще одна бредятина....
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15 час.
Владимир
&quot;Картофельная кожура богата витаминами С и В, а также минералами, такими как кальций, железо и йод. Это отличная смесь, которая дает энергию и поддерживает иммунную систему . Картофельные пилинги также играют важную роль в профилактике рака благодаря содержанию полифенолов и хлорогеновой кислоты. Если хотите естественным образом укрепить иммунитет , не очищайте картофель от кожуры.&quot;
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9 час.

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