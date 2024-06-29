Самый вредный овощ в огороде: летом мы едим его ежедневно

Владимир

"Картофельная кожура богата витаминами С и В, а также минералами, такими как кальций, железо и йод. Это отличная смесь, которая дает энергию и поддерживает иммунную систему . Картофельные пилинги также играют важную роль в профилактике рака благодаря содержанию полифенолов и хлорогеновой кислоты. Если хотите естественным образом укрепить иммунитет , не очищайте картофель от кожуры."