Самый вредный овощ в огороде: летом мы едим его ежедневно Юлия ЧелкановаВсем нам знакомо, что правильное питание играет важную роль в нашем здоровье.
Самый вредный овощ в огороде: летом мы едим его ежедневно
Комментарии
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А
Алексей
Еще одна бредятина....
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15 час.
Владимир
"Картофельная кожура богата витаминами С и В, а также минералами, такими как кальций, железо и йод. Это отличная смесь, которая дает энергию и поддерживает иммунную систему . Картофельные пилинги также играют важную роль в профилактике рака благодаря содержанию полифенолов и хлорогеновой кислоты. Если хотите естественным образом укрепить иммунитет , не очищайте картофель от кожуры."
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9 час.
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