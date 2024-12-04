В Великобритании запретят показывать по телевидению рекламу вредной пищи в дневное время. Под ограничения попадают в том числе освежающие напитки с добавлением сахара, сухие завтраки, сладости и снеки, готовые блюда и сэндвичи.
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