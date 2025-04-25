Напоминаем, сегодня в городе объявлена САНИТАРНАЯ ПЯТНИЦА 😜 И нужно уделить хотя бы час наведению порядка рядом с организацией, многоквартирным домом или домовладением.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Напоминаем, сегодня в городе объявлена САНИТАРНАЯ ПЯТНИЦА 😜 И нужно уделить хотя бы час наведению порядка рядом с организацией, многоквартирным домом или домовладением.