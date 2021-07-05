В Эстонии потребовали забрать часть территории России

Выборы президента Эстонии состоятся в период с 10 августа по 29 сентября. Съезд Консервативной народной партии республики (EKRE) в воскресенье, 4 июля, утвердил официальным кандидатом на пост главы государства экс-спикера парламента Хенна Пыллуааса.