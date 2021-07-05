Журнал «Профиль»

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В Эстонии потребовали забрать часть территории России

В Эстонии потребовали забрать часть территории России

Выборы президента Эстонии состоятся в период с 10 августа по 29 сентября. Съезд Консервативной народной партии республики (EKRE) в воскресенье, 4 июля, утвердил официальным кандидатом на пост главы государства экс-спикера парламента Хенна Пыллуааса.

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Надежда Новопашина
Лишь бы говорили об этих грязных и глупых чухонцах! На всё готовы, даже на откровенную ересь!

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