Наместник Оптиной пустыни рассказал о ныне живущих старцах

В монастыре Оптина пустынь имеется ряд священников, которых многие местные кличут старцами, однако официально в обители их так не называют, поскольку это предполагает широкое признание таких духовников в Церкви, рассказал изданию «РИАН» наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королёв).