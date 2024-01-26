Как написал в своей книге о президенте Украины Владимире Зеленского под названием «The Showman» корреспондент журнала The Time Саймон Шустер, страны Запада давили на Киев, требуя от него принять условия России на мирных переговорах.
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