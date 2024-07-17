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Тренер Акулиничев: у Овечкина есть природный дар — он крепкий физически

Тренер Акулиничев: у Овечкина есть природный дар — он крепкий физически

Известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев в своей колонке для "Газеты.Ru" рассказал, как успевает работать с 50 профессиональными спортсменами одновременно, включая хоккеистов из НХЛ, объяснил, что самое сложное в подготовке Александра Овечкина, а также раскрыл три решающих качества для успеха в спорте.

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