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  • Evgenija Palette
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"План Б" Путина расшифровали. Операция "принуждение к капитуляции" займёт 60 дней. От противника не останется ничего

"План Б" Путина расшифровали. Операция "принуждение к капитуляции" займёт 60 дней. От противника не останется ничего

Серия событий, развернувшихся за последние недели начинает складываться в единый пазл. Продолжается расчистка плацдармов ВСУ – уничтожены ключевые резервы, которые враг планировал задействовать для вторжения в Брянщину.

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