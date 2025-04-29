"План Б" Путина расшифровали. Операция "принуждение к капитуляции" займёт 60 дней. От противника не останется ничего

Серия событий, развернувшихся за последние недели начинает складываться в единый пазл. Продолжается расчистка плацдармов ВСУ – уничтожены ключевые резервы, которые враг планировал задействовать для вторжения в Брянщину.
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