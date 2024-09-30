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На двух въездах в Краснодар со стороны Адыгеи образовалась большая пробка

На двух въездах в Краснодар со стороны Адыгеи образовалась большая пробка

Машины стоят со стороны Яблоновского и Тлюстенхабля.На въезде в Краснодар со стороны Адыгеи образовалась длинная автомобильная пробка.

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