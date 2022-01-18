Биржевая цена авиакеросина обновила исторический максимум

Биржевая цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) по итогам сегодняшних торгов впервые превысила 60 000 рублей за тонну, обновив таким образом исторический максимум, что следует из данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.
Биржевая цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) по итогам сегодняшних торгов впервые превысила 60 000 рублей за тонну, обновив таким образом исторический максимум, что следует из данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.
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