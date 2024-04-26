Аккредитованные в Китае иностранные военные атташе посетят бригаду сухопутной авиации НОАК

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ -- Народно-освободительная армия Китая /НОАК/ 29 апреля пригласит иностранных военных атташе, аккредитованных в Китае, посетить одну из бригад сухопутной авиации 81-й армии /армейской группы/, сообщили в четверг в Министерстве обороны КНР.
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