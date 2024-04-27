За год в Петербурге стало на 11 тысяч больше предприятий малого и среднего бизнеса

Помогли меры поддержки от города Итоги выполнения государственной программы «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Петербурге» и задачи на 2024 год были рассмотрены 27 апреля на заседании городского правительства, которое провел губернатор Александр Беглов.
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