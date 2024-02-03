В Северодвинске вывели из эллинга АПК «Князь Пожарский»

Торжественная церемония на Севмаше прошла под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая ЕвменоваВ церемонии также присутствовали представители органов власти Архангельской области, города Северодвинска и Объединённой судостроительной корпорации.
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