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Норвегия отказала в убежище экс-бойцу группы "Вагнер" Медведеву

Норвегия отказала в убежище экс-бойцу группы "Вагнер" Медведеву

Норвежские власти отказали в политическом убежище 27-летнему россиянину Андрею Медведеву. Мужчина утверждал, что ранее принимал участие в боевых действиях на Украине в составе группы "Вагнер", пишет местная газета Dagebladet.

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