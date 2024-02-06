Норвегия отказала в убежище экс-бойцу группы "Вагнер" Медведеву

Норвежские власти отказали в политическом убежище 27-летнему россиянину Андрею Медведеву. Мужчина утверждал, что ранее принимал участие в боевых действиях на Украине в составе группы "Вагнер", пишет местная газета Dagebladet.
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