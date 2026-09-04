🏆 «Крым 24» вошёл в ТОП‑3 региональных телеканалов в MAX по итогам августа Канал уверенно занимает 2 место сразу по нескольким показателям: ▫️ просмотры — 22,09 млн; ▫️ средний охват одного поста — 11 219; ▫️ число подписчиков — 55,4 тыс.
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