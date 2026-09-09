В России начали расти ставки по отдельным видам депозитов

Одновременно доходность продуктов, рассчитанных на длительный срок, снизилась Российские банки стали увеличивать доходность краткосрочных депозитов на фоне оттока средств населения.
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