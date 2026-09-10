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Пассажирский самолет из Санкт-Петербурга вынужденно сел в Уфе

Пассажирский самолет из Санкт-Петербурга вынужденно сел в Уфе

УФА, 10 сентября, ФедералПресс. Пассажирский авиарейс, выполнявший перелет из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы из-за сложных метеоусловий в регионе назначения.

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