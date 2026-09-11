Москвичей на следующей неделе ждет особенное бабье лето: прогноз погоды

Теплая и преимущественно солнечная погода в Москве сохранится в ближайшие дни. Бабье лето продолжится на следующей неделе, но будет носить особенный характер, сообщил в пятницу, 11 сентября 2026 года, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.