Москвичей на следующей неделе ждет особенное бабье лето: прогноз погоды

Теплая и преимущественно солнечная погода в Москве сохранится в ближайшие дни. Бабье лето продолжится на следующей неделе, но будет носить особенный характер, сообщил в пятницу, 11 сентября 2026 года, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
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