Путин завершил визит в Индию

Президент России Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию. Его самолет покинул Нью-Дели. Президент находился в стране с 11 по 13 сентября, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС .
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