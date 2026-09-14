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Исполнение заветной мечты: дочь Анны Ковальчук выходит замуж

Исполнение заветной мечты: дочь Анны Ковальчук выходит замуж

– Летом я готовилась к премьере спектакля "Театр" по Сомерсету Моэму в моём родном питерском Театре имени Ленсовета (намечена на 24 и 25 октября.

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