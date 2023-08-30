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Ответы в сети насчет “Гадость исходит от жалкого человека” в Максиме Галкине.

Ответы в сети насчет “Гадость исходит от жалкого человека” в Максиме Галкине.

Смешной иноагент Максим Галкин* продолжает развлекать публику ближнего и дальнего зарубежья. Но не забывает заглядывать и в российское медиапространство, скрупулезно выясняя: не забыли ли его, помнят ли? Удивительная страна Русофобия А как тут забудешь? После всех этих русофобских юмористических зарисовок на заграничных подмостках, после глумления над песней о воинах, погибших за Родину, после гадких выпадов в сторону своих недавних коллег, которые не сбежали, как супруг Пугачевой, и не бросили страну в сложный для нее момент.

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