Ответы в сети насчет “Гадость исходит от жалкого человека” в Максиме Галкине.

Смешной иноагент Максим Галкин* продолжает развлекать публику ближнего и дальнего зарубежья. Но не забывает заглядывать и в российское медиапространство, скрупулезно выясняя: не забыли ли его, помнят ли? Удивительная страна Русофобия А как тут забудешь? После всех этих русофобских юмористических зарисовок на заграничных подмостках, после глумления над песней о воинах, погибших за Родину, после гадких выпадов в сторону своих недавних коллег, которые не сбежали, как супруг Пугачевой, и не бросили страну в сложный для нее момент.