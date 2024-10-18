В Казани изменился режим работы ГАИ на дни саммита БРИКС

В Казани с 17 по 28 октября временно изменился режим работы ГАИ на дни саммита БРИКС: • с 17 по 28 октября приём граждан в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на улице Проспект Победы, 214 осуществляться не будет; • с 21 по 24 октября в отделение № 1 на улице Оренбургский тракт, 5 – прием граждан осуществляться не будет; • 23 октября не будут выдавать и продлевать свидетельства ДОПОГ на улице Тэцевская, 5; • Отделение №2 , «ТТС» на улице Декабристов, 81В и Проспект Победы, 194, а также «КАН АВТО» на улице Сибирский тракт, 48 и Оренбургский тракт, 209Б будут работать в обычном режиме.