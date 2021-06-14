С чем носить шорты этим летом?

Летом вы стремитесь продемонстрировать свою красоту. Это понятно - у многих есть желание после бесформенных пальто, курток и многослойности носить то, что подчеркнет достоинства их фигуры и будет соответствовать актуальным модным тенденциям.
Летом вы стремитесь продемонстрировать свою красоту. Это понятно - у многих есть желание после бесформенных пальто, курток и многослойности носить то, что подчеркнет достоинства их фигуры и будет соответствовать актуальным модным тенденциям.
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