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С чем носить шорты этим летом?

С чем носить шорты этим летом?

Летом вы стремитесь продемонстрировать свою красоту. Это понятно - у многих есть желание после бесформенных пальто, курток и многослойности носить то, что подчеркнет достоинства их фигуры и будет соответствовать актуальным модным тенденциям.

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