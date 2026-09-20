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Вечерний Новосибирск

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Новосибирские спасатели вытащили двух человек из смятой иномарки

Новосибирские спасатели вытащили двух человек из смятой иномарки

Сегодня ночью по адресу ул. Сухарная, 1а произошло ДТП. Седан Kia Rio врезался в стоящий тягач-контейнеровоз VOLVO, припаркованный на территории АЗС.

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