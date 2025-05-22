Александр Стояногло: "Цель очевидна - не допустить моего возвращения в должность"

Бывший генеральный прокурор, экс-кандидат на пост президента Молдовы, один из лидеров политического блока "Альтернатива" Александр Стояногло считает, что власти Молдовы пытаются всеми способами затянуть рассмотрение в ЕСПЧ его дела, касающегося отстранения от должности, чтобы не допустить его возвращения на этот пост, передает Noi.
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