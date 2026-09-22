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Новости Брянска

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В Брянскую область привезли вакцину против гриппа

В Брянскую область привезли вакцину против гриппа

Роспотребнадзор рекомендует сделать прививку от гриппа в ближайшие недели.В Брянскую область доставили партию вакцины против гриппа.

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