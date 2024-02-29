Премьер-министр Эстонии высказалась за отправку на Украину военнослужащих НАТО

По данным из открытых источников, Вооруженные силы Эстонии насчитывают чуть более семи тысяч военнослужащих, включая тех, кто выполняет гражданские обязанности.
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