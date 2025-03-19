В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны США

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя информацию о возможности признания Крыма территорией России в рамках урегулирования по украинскому конфликту, заявил, что процесс признания российского статуса … .