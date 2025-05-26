ТАСС: блогер Лерчек задолжала ФНС еще более 28 миллионов рублей

Ее бывший муж Артем Чекалин налоговых задолженностей по ИНН не имеет Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, обвиняемая в незаконном выводе денег из России, имеет перед ФНС задолженность в размере более 28 миллионов рублей.