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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч ЦСКА – «Ростов» могут перенести на завтра из-за снегопада. Решение примет судья

Матч ЦСКА – «Ростов» могут перенести на завтра из-за снегопада. Решение примет судья

Как сообщает «РБ Спорт», сейчас идут консультации по поводу возможного переноса матча 17-го тура Мир РПЛ из-за сильного снегопада в Москве.

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