Шоу-бизнес: Бросил беременную Барановскую бросил, изменял Казьминой изменял, а мать 6-го ребёнка оказалась записать на него сына: Как живёт Андрей Аршавин в свои 44

Один из самых талантливых футболистов своего поколения, человек, когда-то покоривший сердца болельщиков сборной России яркой и непредсказуемой игрой, в последние годы всё чаще привлекает внимание громкими скандалами, связанными с его именем.
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