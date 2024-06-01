В номинации "ОБШАРПЭ" у нас сегодня автобус ООО "Вымпел-М" и трамвай МУП "КТТУ". Кто победил?.
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В номинации "ОБШАРПЭ" у нас сегодня автобус ООО "Вымпел-М" и трамвай МУП "КТТУ". Кто победил?.