Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло более чем на 22,5 млрд долларов

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. Согласно данным «Индекса миллиардеров» Bloomberg, который рассчитывается на основе динамики акций принадлежащих бизнесменам компаний, совокупное состояние наиболее состоятельных предпринимателей России с начала текущего года выросло на 22,547 миллиарда долларов.
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