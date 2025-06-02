Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло более чем на 22,5 млрд долларов

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. Согласно данным «Индекса миллиардеров» Bloomberg, который рассчитывается на основе динамики акций принадлежащих бизнесменам компаний, совокупное состояние наиболее состоятельных предпринимателей России с начала текущего года выросло на 22,547 миллиарда долларов.