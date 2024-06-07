Важные лайфхаки для родителей

С началом летних каникул риски для детей, которые остаются одни дома, намного возрастают. Они могут исходить как с улицы, так и из среды онлайн, и родителям крайне важно договориться с детьми об определённом кодовом слове, произнесение которого в разговоре будет означать сигнал тревоги и опасности.