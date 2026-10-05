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Журнал «Профиль»

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Трамп объяснил рост цен на бензин в США с ударами по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что подорожание топлива вызвано не ситуацией в Ормузском проливе, а ударами Украины по российской энергетической инфраструктуре и внутренними политическими решениями в США.

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