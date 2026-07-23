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SPLETNIK

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53-летняя Хайди Клум топлес отдыхает на пляже с сыном

53-летняя Хайди Клум топлес отдыхает на пляже с сыном

53-летняя супермодель Хайди Клум отдыхает на пляже с 20-летним сыном Генри Сэмюэлем. Одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret опубликовала в соцсетях пляжные фото топлес.

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