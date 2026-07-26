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ИА Регнум

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Патрушев назвал приоритетной задачей поддержание боевых возможностей флота

Патрушев назвал приоритетной задачей поддержание боевых возможностей флота

Поддержание боевых возможностей флота является приоритетом военно-морской госполитики России. Об этом 26 июля заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время поздравления моряков с Днем Военно-морского флота.

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